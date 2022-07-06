Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile Yeni Bir "Altın Çağ"I Başlatmaya Hazırız

MANİLA, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, konuk olarak bulunduğu Filipinler'in başkenti Manila'da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ikili ilişkilerde yeni bir "altın çağ" başlatmak için Filipinler ile pragmatik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti. Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Clarita Carlos ile bir araya gelen Wang, Çin-Filipinler ilişkilerinin, iki tarafın ortak çabalarıyla son altı yıl içinde olumlu bir değişim, iyileşme ve yükselişe tanık olduğunu vurguladı. Bakan, iki ülke halkının ikili ilişkilerin gelecekteki gelişimi konusunda büyük bir beklentiye sahip olmasıyla, Ferdinand Romualdez Marcos'un Filipinler'in yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin Çin-Filipinler ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Wang, ziyaretinin, Çin'in Filipinler ile ilişkilere ve yeni Filipinler hükümetine verdiği önem ile Beijing'in Manila'ya yönelik dostane politikasının sürekliliği ve istikrarını gösterdiğini söyledi. Carlos ise iki ülkenin halklar arası sevgi ve yakın kültürel bağları paylaştığını söyledi. Carlos, Filipinler'in, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve refah çerçevesinde daha parlak bir gelecek inşa etme ve o geleceği paylaşmaya yönelik girişimi konusunda Çin ile tam bir mutabakat içinde olduğunu belirtti. Carlos, ülkesinin, karşılıklı sorumluluğu yükseltmek, güveni artırmak ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek için Çin ile temas ve işbirliğini genişletmeye, ayrıca farklılıkları düzgün şekilde ele almaya hazır olduğunu vurguladı. Wang ise Çin'in, sömürgeci yağmacılıkla uğraşan geleneksel güçlerin izinden asla gitmeyeceğini söyledi. Bakan, ülkesinin, komşu ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşırken, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa ederken ve dünyayı kollarken, barışçıl kalkınmasına ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı kalacağını belirtti.

Bakan, Çin ve Filipinler'in dostluk ilişkilerine sadık kalmaktan başka seçeneği olmayan iki komşu ülke olduğunu vurguladı. Wang, Çin ile Filipinler arasındaki sağlam, sürekli ve istikrarlı ilişkilerin, iki ülke ve halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini bildirdi. Wang, iki tarafın geleneksel dostluklarını sürdürmeleri, Çin-Filipinler ilişkilerini daha sağlam ve daha güçlü hale getirmeleri ve ikili ilişkileri geliştirme yolundan sapılmaması gerektiğini söyledi. İki taraf, iki ülke arasındaki dostluk için kamusal ve sosyal temeli sağlamlaştırmak için insanlar arası ve kültürel alışverişleri güçlendirme konusunda anlaştı. Her iki taraf ayrıca, Çin ile Filipinler arasındaki dostluğun genel çıkarlarını koruma, ikili ilişkileri anlaşmazlıklara dayalı şekilde belirlemekten kaçınma ve belli farklılıkların ikili işbirliğini engellemesine izin vermeme konusunda görüş birliğine vardı. Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya'yı kapsayan Asya turuna çıkan Wang, Pazartesi günü Myanmar'da düzenlenen Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eş başkanlık etti.