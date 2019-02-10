Çin'e Doğu Türkistan Protestosu
2 dakika önce
- Hacı Sait Camisinde dua okunması Hakkari'de, Doğu Türkistan'da şehit olan Uygur Türkleri için sabah namazından sonra dua okundu.
- Hacı Sait Camisinde dua okunması Hakkari'de, Doğu Türkistan'da şehit olan Uygur Türkleri için sabah namazından sonra dua okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:53 Kaynak: AA
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