Son Dakika Haberleri: Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

Çin'e Doğu Türkistan Protestosu

2 dakika önce

- Hacı Sait Camisinde dua okunması Hakkari'de, Doğu Türkistan'da şehit olan Uygur Türkleri için sabah namazından sonra dua okundu.

Çin'e Doğu Türkistan Protestosu, System.String[]
- Hacı Sait Camisinde dua okunması Hakkari'de, Doğu Türkistan'da şehit olan Uygur Türkleri için sabah namazından sonra dua okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:53 Kaynak: AA

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