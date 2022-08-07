Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves'ten Tayvan'a destek ziyareti - Son Dakika
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Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves'ten Tayvan'a destek ziyareti

07.08.2022 12:12
Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves'ten Tayvan'a destek ziyareti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan az sayıdaki ülkeden biri olan Saint Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Ralh Gonsalves, Ada'yı ziyaret etti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan az sayıdaki ülkeden biri olan Saint Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Ralh Gonsalves, Ada'yı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Karayip ülkesinin Başbakanı Gonsalves, Ada'ya varışında yaptığı açıklamada, Çin'e, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları durdurma çağrısında bulundu.

Ziyaretinin Tayvan ile dayanışma amacı taşıdığını belirten Gonsalves, "Çin'in Ada'yı çevreleyen tatbikatlarıyla sergilediği şiddet ve saldırganlık tehdidi kabul edilemez." dedi.

Gonsalves, bugün insanların, bağlantıların arttığı bir dünyada yaşadığına dikkat çekerek "Çin'in eylemlerinin Doğu Asya'yı ve dünyayı istikrarsızlaştırdığı" görüşünü dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü "Çin Cumhuriyeti"nin, "Çin uygarlığının farklı meşru siyasi ifadeleri olduğunu" belirten Gonsalves, farklılıkların zaman içinde barışçı yollardan çözülmesini dilediğini ifade etti.

Gonsalves, diplomatik olarak Tayvan'daki hükümeti tanıdıklarını ancak Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bir ülke olarak, Çin Halk Cumhuriyeti ile uluslararası alanda normal etkileşimleri sürdürdüklerini söyledi.

Tayvan'ı tanıyan az sayıdaki ülkeden biri

Karayip Denizi'ndeki takımada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler, Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren BM üyesi 13 ülkeden biri. Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia'dan oluşuyor.

Saint Vincent ve Grenadinler dışında Karayip ülkeleri Haiti, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Nauru, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini, Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves'ten Tayvan'a destek ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Gonsalves'ten Tayvan'a destek ziyareti - Son Dakika
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