Çin ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çin ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Çin ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor
08.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Sırakaya, Çin ile ticaretin artmasını olumlu buldu, ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "İkili ticaretimizin artmasını olumlu karşılıyoruz. Çin, en büyük ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi İcra Başkan Yardımcısı Han Wenxiu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Kabulde Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de hazır bulundu.

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırımların ikili ilişkilerin en önemli veçhesini oluşturduğunu belirtti. Sırakaya, "İkili ticaretimizin artmasını olumlu karşılıyoruz. Çin, en büyük ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkilerin daha sağlıklı ve dengeli hale gelmesinin, ikili ticaretin sürdürülebilir olması için önem arz ettiğini vurgulayan Sırakaya, bu anlamda, oldukça olumlu seyreden ticari ilişkilerin daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi konusunda sağlam adımlar atılacağına inandığını belirtti.

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türk dış politikası ekseninde ikili ilişkilerimizdeki önemli bir diğer dinamik bağlantısallık olmaktadır. Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' ve Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' Projelerinin birbirine entegre edilmesi, Tarihi İpek Yolu vizyonumuzun canlandırılmasının önemli bir parçasıdır."

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:23:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çin ile Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.