Çin\'in Çilek Üssü: Donggang

DONGGANG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük çilek üretim ve ihracat üssü olan Donggang kenti, yaklaşık 13.333 hektarlık ekim alanına ev sahipliği yapıyor. Kentte 100.000'i aşkın çiftçi ailesi geçimini çilek yetiştiriciliğiyle sağlıyor.
Yerel yetkililer, kentteki çilek odaklı ekonomiyi geliştirmek amacıyla yetenek geliştirme, marka oluşturma ve finansman desteğine büyük yatırımlar yapıyor.
