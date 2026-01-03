Çin'in Derin Deniz No. 1 Sahası 100. Sevkiyatını Tamamladı - Son Dakika
Çin'in Derin Deniz No. 1 Sahası 100. Sevkiyatını Tamamladı

03.01.2026 14:01
Derin Deniz No. 1, 2025'te 4,5 milyon ton petrol eşdeğerini aşarak 100. ham petrol sevkiyatını yaptı.

HAİKOU, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Derin Deniz No. 1, üretime başladığından bu yana 100'üncü ham petrol sevkiyatını tamamladı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre sahanın 2025 yılındaki toplam petrol ve doğalgaz üretimi, 4,5 milyon ton petrol eşdeğerini aştı. Bu rakam, orta büyüklükteki bir kara petrol sahasının üretimine eşdeğer düzeyde.

Proje iki aşama halinde hayata geçirildi. İlk faz 2021 yılında üretime başlarken, ikinci faz 2025 yılında devreye alındı.

İkinci faz, Çin'in bugüne kadarki en zorlu derin deniz doğalgaz geliştirme projesi olma özelliğini taşıyor. Proje, ülke tarihinde açık deniz aramalarında karşılaşılan en yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda 1.500 metrenin üzerindeki su derinliğiyle Çin'in en derin doğalgaz geliştirme sahası.

Derin Deniz No. 1 doğalgaz sahası an itibarıyla günlük 15 milyon metreküp doğalgaz ve 1.600 tonun üzerinde kondensat petrol üretimi ile öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

