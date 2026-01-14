Çin'in Dış Ticaret Fazlası Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Çin'in Dış Ticaret Fazlası Rekor Kırdı

14.01.2026 10:30
Çin'in ihracatı 2025'te artarak dış ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı, ABD'ye ihracat düştü.

Çin'in ihracatı, 2025'te ABD'nin tarife artışlarının yarattığı belirsizliklere karşın artış kaydederken ülkenin dış ticaret fazlası yıllık bazda ilk kez 1 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Aralık 2025 dönemi ile 2025 yılı genelini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025'te ihracat yıllık bazda yüzde 5,5 artışla 3,77 trilyon dolara ulaşırken önceki yıla göre artış kaydetmeyen ithalat 2,58 trilyon dolar oldu.

Dış ticaret fazlası, kasım ayında kümülatif olarak 1 trilyon dolar eşiğini aşmasının ardından yıl sonunda 1,19 trilyon dolara ulaşarak yıllık bazda ilk kez bu seviyenin üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Aralıkta yüzde 6,6 artan ihracat, kasımdaki yüzde 5,9'luk artışın üzerine çıkarken kasımda yüzde 1,9 artan ithalat aralıkta yüzde 5,7 artış kaydetti. Aralık ayı dış ticaret fazlası da 114 milyar dolar olarak hesaplandı.

Güçlü dış ticaret performansı

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Cün, 2025 verilerinin açıklandığı basın toplantısında, dış koşulların aleyhte olduğu bir yılda güçlü dış ticaret performansının, hükümetin destekleyici politikaları ve ülke sanayisinin derinliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Çin'in bu dönemde ticaret ortaklarını çeşitlendirdiğini ve risk direncini güçlendirdiğini ifade eden Vang, küresel büyümenin ve küresel ticaret ivmesinin zayıflama eğilimini sürdürdüğü yeni yılda da dış zorlukların devam edeceğine dikkati çekti.

Analistler, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde tarife artışlarının Çin'in ihracatını yavaşlatmasının beklendiği bir yılda, ülkenin dış ticarette güçlü performans sergilediğini, bunun iç talepteki zayıflığı dengeleyen kritik bir büyüme motoru olduğunu vurguladı.

ABD'ye ihracat azaldı

ABD ile yıl boyunca devam eden tarife gerilimi, Çin'in bu ülkeyle dış ticaretine olumsuz yansıdı. Çin'in ABD'ye ihracatı Aralık 2025'te yüzde 30, yıl genelinde ise yüzde 20 azaldı.

Öte yandan Çin'in en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı aralıkta yüzde 11,2, yıl genelinde yüzde 13,4, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine aralıkta yüzde 11,6, yıl genelinde yüzde 8,4, Latin Amerika'ya aralıkta yüzde 9,8, yıl genelinde yüzde 7,4 ve Afrika'ya aralıkta yüzde 21,8, yıl genelinde yüzde 25,8 artış gösterdi.

Çin'in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 arttıktan sonra mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla artıracağı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar sayesinde yüzde 12,4 yükselmişti.

İhracat, nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoklara karşı direnç işareti vermişti.

Mayısta yüzde 4,8, haziranda yüzde 5,8, temmuzda yüzde 7,2 artan ihracat, ağustosta yüzde 4,4 azalarak son 6 ayın en düşük seviyesine inmiş, eylülde yüzde 8,3 artış kaydettikten sonra ekimde yüzde 1,1 azalmış, kasımda ise ABD ile tarife sorunları ve diğer ekonomik anlaşmazlıklar konusunda varılan geçici uzlaşmanın etkisiyle yeniden yüzde 5,9 yükselmişti.

Çin'in ithalatı ise ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4, martta yüzde 4,3, nisanda yüzde 0,2, mayısta yüzde 3,4 azaldıktan sonra haziranda yüzde 1,1, temmuzda yüzde 4,1, ağustosta yüzde 1,3 artmış, eylülde yüzde 7,4 artışla 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ekimde yüzde 1,1, kasımda ise yüzde 1,9 artış kaydetmişti.

ABD ile tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da aralarında Çin'in de bulunduğu ticaret ortaklarına getirdiği ek gümrük vergilerine Pekin'in karşılık vermesi, iki ülke arasında bir ticaret savaşının fitilini ateşlemişti.

İki ülke arasındaki tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, tarife meselesi ve ekonomik sorunların çözümü için 10-11 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde, 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da, 28-29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de, 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de ve 25-26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelerek müzakereler yürütmüştü.

Müzakerelerde karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya alan taraflar, beşinci tur müzakerelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne dair geçici bir mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdiği görüşmede duyurulan uzlaşma kapsamında, ABD, Çin'e fentanil ve öncül maddelerinin kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10'a düşürürken karşılıklı tarifeler kapsamında getirdiği yüzde 24 ek tarifeyi ise 10 Kasım'dan itibaren bir yıl daha erteleyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

