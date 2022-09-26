"Fuarda akıllı ve yeşil ürünlerimizden bazılarını sergiliyoruz. Ayrıca karbon emisyonlarını azaltmak için müşterilerimize kapsamlı çözümler sunuyoruz."

CRRC'ye göre, Çin tarafından geliştirilen tren, demiryolu ulaşımı alanında en son bilimsel ve teknolojik başarıya imza attı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çinli Crrc Firması, Saatte 600 Kilometre Hız Yapabilen Maglev Trenini Berlin'de Tanıttı - Son Dakika

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