Çin, New START Anlaşmasını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, New START Anlaşmasını Destekledi

03.02.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Rusya'nın ABD ile New START anlaşmasının süresinin uzatılması önerisini destekledi.

Çin, Moskova yönetiminin, ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahların sınırlanmasını öngören "New START" anlaşmasının süresinin uzatılması önerisini desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya yanıt verdi.

Rusya'nın, 5 Ocak'ta süresi dolacak anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyulmasına yönelik yapıcı bir öneri sunduğunu ifade eden sözcü Lin, "ABD'nin Rusya'nın önerisine etkin yanıt vereceğini ve böylece küresel stratejik istikrarı koruyacağını umuyoruz." dedi.

Lin, ABD'nin Çin'in nükleer silahların azaltılması müzakerelerine dahil edilmesi önerisine ilişkin ise "Çin'in nükleer gücü ABD ile hiçbir surette aynı seviyede değil. Çin'in bu aşamada nükleer silahsızlanma müzakarelerine katılmasını istemek ne adil ne de akla uygun." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı. Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de 5 Ocak'ta doluyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, New START Anlaşmasını Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:04:23. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, New START Anlaşmasını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.