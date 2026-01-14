Çin, Taiwan'ı ABD ile Anlaşmada Eleştirdi

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, dış güçlerin açıkça sergiledikleri zorbalık ve sömürüye karşı direnç göstermek yerine onların işlerini kolaylaştırmayı tercih etmekle eleştirdi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan ve ABD'nin yakında imzalayacağı ticaret anlaşmasıyla Taiwan'ın gümrük vergisinin yüzde 15'e düşeceği, Taiwan Yarı İletken İmalat Limited Şirketi'ninse ABD'de en az 5 tesis daha açma taahhüdünde bulunduğu yönündeki habere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu haberin ardından Demokratik İlerleme Partisi'nin gümrük tarifesi avantajları karşılığında yatırım sözü verdiği şeklinde endişeler dile getirilmişti.

Zhu, sözde anlaşmanın, Taiwan'ın endüstriyel gücünü ele geçirmeyi amaçlayan yüksek gümrük tarifeleri yoluyla ABD'nin Taiwan'ı ekonomik olarak sömürmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, anlaşmanın, yalnızca ABD'nin çıkarcı doğasını değil, aynı zamanda Taiwan'ı stratejik bir piyon olarak gördüğü gerçeğini de ortaya çıkardığını ifade etti.

Zhu, hiçbir direnç göstermeyen Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan'ın temel teknolojik güçlerini, avantaj sağlamak için bir pazarlık kozu olarak kullandıklarını vurguladı.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin gümrük vergisi müzakereleri daha başlamadan fiilen teslim olduklarına ve giderek daha büyük tavizler verdiklerine dikkat çeken Zhu, böyle bir yaklaşımın, Taiwan'ın ekonomik imkanlarını zayıflatmaktan başka bir şeye yaramayacağını ve Taiwan halkının uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini belirtti.