Çin, Taiwan'ı ABD ile Anlaşmada Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Taiwan'ı ABD ile Anlaşmada Eleştirdi

14.01.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan'ın ABD ile ticaret anlaşmasını eleştirerek ekonomik sömürüye karşı direnç göstermesini bekliyor.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, dış güçlerin açıkça sergiledikleri zorbalık ve sömürüye karşı direnç göstermek yerine onların işlerini kolaylaştırmayı tercih etmekle eleştirdi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan ve ABD'nin yakında imzalayacağı ticaret anlaşmasıyla Taiwan'ın gümrük vergisinin yüzde 15'e düşeceği, Taiwan Yarı İletken İmalat Limited Şirketi'ninse ABD'de en az 5 tesis daha açma taahhüdünde bulunduğu yönündeki habere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu haberin ardından Demokratik İlerleme Partisi'nin gümrük tarifesi avantajları karşılığında yatırım sözü verdiği şeklinde endişeler dile getirilmişti.

Zhu, sözde anlaşmanın, Taiwan'ın endüstriyel gücünü ele geçirmeyi amaçlayan yüksek gümrük tarifeleri yoluyla ABD'nin Taiwan'ı ekonomik olarak sömürmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, anlaşmanın, yalnızca ABD'nin çıkarcı doğasını değil, aynı zamanda Taiwan'ı stratejik bir piyon olarak gördüğü gerçeğini de ortaya çıkardığını ifade etti.

Zhu, hiçbir direnç göstermeyen Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Taiwan'ın temel teknolojik güçlerini, avantaj sağlamak için bir pazarlık kozu olarak kullandıklarını vurguladı.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin gümrük vergisi müzakereleri daha başlamadan fiilen teslim olduklarına ve giderek daha büyük tavizler verdiklerine dikkat çeken Zhu, böyle bir yaklaşımın, Taiwan'ın ekonomik imkanlarını zayıflatmaktan başka bir şeye yaramayacağını ve Taiwan halkının uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ı ABD ile Anlaşmada Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:42:46. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan'ı ABD ile Anlaşmada Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.