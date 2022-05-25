Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, tarım ürünleri ticareti, düşük karbonlu ve temiz teknoloji yatırımının yanı sıra dijital ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliğini ilerletme konusunda uzlaşıya vararak, bu alanlardaki anlaşmaları Pazartesi günü düzenlenen üst düzey ikili toplantıda sonuçlandırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, söz konusu anlaşmaları, Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin (COSBAN) altıncı toplantısında alınan diğer kararlarla birlikte Salı günü sıralayarak yayınladı.

Ayrıca, iki önemli ikili belge olan Çin-Brezilya stratejik planı 2022-2031 ve Çin-Brezilya uygulama planı 2022-2026 da sıralamada yer aldı. Çin ve Brezilya'nın ilgili bakanlıkları tarafından, sınır ötesi işletmelere yönelik vergi hizmetlerini ortaklaşa iyileştirme, tarım ürünleri üzerindeki ikili ticareti güçlendirme, zirai ilaçlar konusundaki işbirliğini derinleştirme ve düşük karbon ve temiz teknoloji sektörüne yapılan yatırımı artırma amaçlı imzalanan belgeler de listede yer aldı. İki ülke ayrıca, dijital ekonomi alanında daha fazla entegrasyona ilişkin görüşmeler yapılması, bilimsel yenilik konusunda işbirliğinin artırılması, sanayi ve tedarik zincirleri üzerinde işbirliği yapılması ve dijital teknoloji alanındaki alışverişin ilerletilmesi konusunda anlaştı. Video aracılığıyla düzenlenen altıncı COSBAN toplantısına Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan ve Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao eş başkanlık etti.