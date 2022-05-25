Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek

25.05.2022 03:13
Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, tarım ürünleri ticareti, düşük karbonlu ve temiz teknoloji yatırımının yanı sıra dijital ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliğini ilerletme konusunda uzlaşıya vararak, bu alanlardaki anlaşmaları Pazartesi günü düzenlenen üst...

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, tarım ürünleri ticareti, düşük karbonlu ve temiz teknoloji yatırımının yanı sıra dijital ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliğini ilerletme konusunda uzlaşıya vararak, bu alanlardaki anlaşmaları Pazartesi günü düzenlenen üst düzey ikili toplantıda sonuçlandırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, söz konusu anlaşmaları, Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin (COSBAN) altıncı toplantısında alınan diğer kararlarla birlikte Salı günü sıralayarak yayınladı.

Ayrıca, iki önemli ikili belge olan Çin-Brezilya stratejik planı 2022-2031 ve Çin-Brezilya uygulama planı 2022-2026 da sıralamada yer aldı. Çin ve Brezilya'nın ilgili bakanlıkları tarafından, sınır ötesi işletmelere yönelik vergi hizmetlerini ortaklaşa iyileştirme, tarım ürünleri üzerindeki ikili ticareti güçlendirme, zirai ilaçlar konusundaki işbirliğini derinleştirme ve düşük karbon ve temiz teknoloji sektörüne yapılan yatırımı artırma amaçlı imzalanan belgeler de listede yer aldı. İki ülke ayrıca, dijital ekonomi alanında daha fazla entegrasyona ilişkin görüşmeler yapılması, bilimsel yenilik konusunda işbirliğinin artırılması, sanayi ve tedarik zincirleri üzerinde işbirliği yapılması ve dijital teknoloji alanındaki alışverişin ilerletilmesi konusunda anlaştı. Video aracılığıyla düzenlenen altıncı COSBAN toplantısına Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan ve Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao eş başkanlık etti.

YORUMLAR
500
Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi Toplantısı Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü Çin'de patlama, çok sayıda ev ve işyeri çöktü
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 03:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Brezilya Çok Sayıda Sektörde Yatırım ve Ticari İşbirliğini İlerletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement