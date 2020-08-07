Çin ve Hindistan'da aşı adayları test ediliyor - Son Dakika

Çin ve Hindistan'da aşı adayları test ediliyor

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başladı.

Çin ve Hindistan'da aşı adayları test ediliyor, System.String[]

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başladı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesindeki habere göre, merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma ilaç şirketi, "BNT162b1" adlı aşı adayının birinci aşama klinik denemelerine geçti.

Aşı adayının güvenliği ve bağışıklık etkisinin test edildiği denemede 72 deneğe ilk doz aşılar uygulandı.

18 ila 55 yaş ve 55 yaş üzeri 144 sağlıklı gönüllünün katılması hedeflenen denemede, deneklere 21 gün arayla 10 ve 30 mikrogramlık iki doz aşı verilecek.

Dünyada 30 bin sağlıklı gönüllüde denenmesi amaçlanıyor

RNA temelli aşı, Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorları harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.

Aşı adayının üretim hakları, ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç şirketlerince satın alınmıştı.

Daha önce Almanya ve ABD'de birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alınan aşının üçüncü aşama klinik denemelerine, 27 Temmuz'da ABD'de başlanmıştı.

Aşı adayının, dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.

Hindistan'da yerli üretim aşının klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçildi

Öte yandan Hindistan'da Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı yerli üretim aşı adayının klinik denemelerinde, ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, birinci aşama klinik denemelerinde aşı adayının güvenli olduğu, deneklerde bağışıklık etkisi ve vücut toleransı bakımdan olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.

İkinci aşamada aşı adayının 1000 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedefleniyor.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirdiği potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde, farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesine onay vermişti.

Hindistan'da Zydus Cadila dışında Bharat Biotech ilaç şirketi de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Şirketin Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. aşama klinik denemelerine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor.

Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

27 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 31 Temmuz tarihi itibarıyla dünya genelinde 27 Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyonu aşarken, 700 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan'da aşı adayları test ediliyor - Son Dakika
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