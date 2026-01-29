Çin ve İngiltere'den Tarihi Görüşme

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyaretinin, sekiz yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi başbakanlık ziyareti olduğunu söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin dünya barışı ve kalkınmasına yönelik önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Wang iki ülkenin de karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunması, diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi, zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması ve merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.

Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve nüfuz sahibi büyük bir ülke olduğunu belirten Powell ise, İngiltere ile Çin arasında uzun süredir üst düzey temasların gerçekleşmemiş olmasının iki ülke halklarının çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Powell, Starmer'ın ziyaretini Çin ile her düzeyde ve çeşitli sektörlerde diyalog ve işbirliğini güçlendirmek ve daha tutarlı, kapsamlı bir stratejik ortaklık geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini belirtti.

İki taraf Ukrayna krizi de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren konularda da görüş alışverişinde bulundu.