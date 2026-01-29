Çin ve İngiltere'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve İngiltere'den Tarihi Görüşme

29.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Başbakanı'nın danışmanıyla kritik bir görüşme yaptı.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyaretinin, sekiz yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi başbakanlık ziyareti olduğunu söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve İngiltere'nin dünya barışı ve kalkınmasına yönelik önemli sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Wang iki ülkenin de karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunması, diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi, zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması ve merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.

Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve nüfuz sahibi büyük bir ülke olduğunu belirten Powell ise, İngiltere ile Çin arasında uzun süredir üst düzey temasların gerçekleşmemiş olmasının iki ülke halklarının çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Powell, Starmer'ın ziyaretini Çin ile her düzeyde ve çeşitli sektörlerde diyalog ve işbirliğini güçlendirmek ve daha tutarlı, kapsamlı bir stratejik ortaklık geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini belirtti.

İki taraf Ukrayna krizi de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve İngiltere'den Tarihi Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

16:55
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:32:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çin ve İngiltere'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.