Çin ve Kanada'dan Ticaret Mutabakatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Kanada'dan Ticaret Mutabakatı

Çin ve Kanada\'dan Ticaret Mutabakatı
17.01.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada ile ticaret sorunlarını çözme konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada ile elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri, kanola, tarım ve su ürünlerine ilişkin ticari sorunları uygun şekilde çözme konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirme üzere her iki tarafın son dönemde çeşitli düzeylerde yoğun istişareler yürüttüğü ve karşılıklı ilgi alanına giren kritik ekonomik ve ticari konulara odaklandığı belirtildi.

İki taraf direkt uçuşların artırılması, iş ortamının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin denetimi ve karantinası konusunda olumlu bir uzlaşmaya vardı.

Bu gelişme, ikili ticaret sorunlarının çözülmesinde önemli bir adım ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, ileriye dönük olarak her iki tarafın söz konusu istişareler sonucunda elde edilen kazanımları ortaklaşa uygulayacaklarını, ayrıntıların netleştirilmesini hızlandıracaklarını, zaman çizelgelerini belirleyeceklerini, eylem planları oluşturacaklarını, kendi iç prosedürlerini tamamlayarak sonuçların ivedilikle hayata geçirilmesini teşvik edeceklerini açıkladı.

İki taraf Çin-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu mekanizmasından tam anlamıyla yararlanarak işbirliğini genişletmeye, sorunları gidermeye, görüş ayrılıklarını yönetmeye ve Çin-Kanada ekonomik ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemeye de devam edecek.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kanada'dan Ticaret Mutabakatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor

11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 11:22:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çin ve Kanada'dan Ticaret Mutabakatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.