Çin ve Kanada\'dan Ticaret Mutabakatı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada ile elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri, kanola, tarım ve su ürünlerine ilişkin ticari sorunları uygun şekilde çözme konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirme üzere her iki tarafın son dönemde çeşitli düzeylerde yoğun istişareler yürüttüğü ve karşılıklı ilgi alanına giren kritik ekonomik ve ticari konulara odaklandığı belirtildi.

İki taraf direkt uçuşların artırılması, iş ortamının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin denetimi ve karantinası konusunda olumlu bir uzlaşmaya vardı.

Bu gelişme, ikili ticaret sorunlarının çözülmesinde önemli bir adım ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, ileriye dönük olarak her iki tarafın söz konusu istişareler sonucunda elde edilen kazanımları ortaklaşa uygulayacaklarını, ayrıntıların netleştirilmesini hızlandıracaklarını, zaman çizelgelerini belirleyeceklerini, eylem planları oluşturacaklarını, kendi iç prosedürlerini tamamlayarak sonuçların ivedilikle hayata geçirilmesini teşvik edeceklerini açıkladı.

İki taraf Çin-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu mekanizmasından tam anlamıyla yararlanarak işbirliğini genişletmeye, sorunları gidermeye, görüş ayrılıklarını yönetmeye ve Çin-Kanada ekonomik ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemeye de devam edecek.