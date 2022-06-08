Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi - Son Dakika
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Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi

08.06.2022 19:22
Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulunda ilk kez hesap verdi.

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulunda ilk kez hesap verdi.

Küresel barışın garantörleri olması beklenirken veto haklarıyla çoğu zaman BM Güvenlik Konseyini işlevsiz hale getiren daimi 5 üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya veto kullanımında "hesap soracak" bir mekanizmayı hayata geçiren BM Genel Kurulu, Çin ve Rusya'nın savunması için toplandı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların ve baskı politikasının Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahsızlanma sorununu çözmeyeceğini savundu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar teklif etmek yerine yaptırımları hafifletmesi ve Güney Kore ile yaptığı ortak askeri tatbikatlara son vermesi gerektiğini söyleyen Zhang, yaptırımların halihazırda Kuzey Kore halkını ve ülkedeki insani durumu etkilediğini ve Pyongyang'a ilave yaptırımların doğru olmayacağını ifade etti.

Rus diplomat Anna Evstigneeva ise Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların mevcut durumu "çıkmaza" sürükleyeceğini belirterek, Çin'in argümanlarına destek verdi.

Evstigneeva, ABD'nin Kuzey Kore'nin diyalog için kendilerine yönelik "düşmanca eylemlerine" son vermesi çağrılarını ise görmezden geldiğini savundu.

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BMGK karar tasarısını 20 Mayıs'ta veto etti.

BM Güvenlik Konseyi, Pyongyang'a nükleer programı nedeniyle yaptırımlar uygulamaya başladığı 2006'dan beri ilk kez Çin ve Rusya'nın veto kararıyla Kuzey Kore konusunda bölündü.

Veto nedeniyle kabul edilmeyen tasarıda, Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesi isteniyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.

Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı Lazarus Group'un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.

ABD'ye göre, Kuzey Kore bu yılın başından beri 6'sı kıtalararası olmak üzere 23 balistik füze denedi.

Çin ve Rusya, bir süredir Kuzey Kore'deki insani durumu gerekçe göstererek, yaptırımların artırılması yerine hafifletilmesini savunuyordu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Rusya, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, veto kullanımı nedeniyle BM Genel Kuruluna ilk kez hesap verdi - Son Dakika

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