Çini kursunun tek erkek kursiyeri

13.01.2026 14:29
AMASYA'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 'Çini Sanatı Kursu'nda, 15 kadın kursiyerin arasında yer alan kursiyer Ahmet Kara (74) 8 yıldır eğitim alıyor. Ahmet Kara, Burada çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Emekli olan tüm erkek arkadaşlarımızı el sanatları kurslarına davet ediyorum dedi.

Şehit Mehmet Gök Halk Eğitim Merkezi'nde Çini Sanatı Kursu'nda 15 kişilik sınıfın tek erkek kursiyeri olan Ahmet Kara, 8 yıldır sürdürdüğü azmi ve çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gençlik yıllarında resim çalışmaları yapan Ahmet Kara, emekli olduktan sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle çini sanatıyla tanıştı. Kadın kursiyerlerin çoğunlukta olduğu kursta uzun yıllardır eğitimini sürdüren Kara, zamanla çini sanatında kendisini geliştirerek ortaya koyduğu çalışmalarla kursun deneyimli isimlerinden biri haline geldi.

'İLK BAŞTA ZOR GELDİ, ZAMANLA KOLAYLAŞTI'

Çini sanatıyla kurs sayesinde tanıştığını belirten Ahmet Kara, ilk başlarda zorlandığını ancak zamanla alıştığını söyledi. Daha önce resimle ilgilendiğini ifade eden Kara, "Çininin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, nasıl işlendiğini burada öğrendik. İlk başta çok zor geldi ama zamanla kolaylaştı. 8 yıl içerisinde öğretmenlerimden çok şey öğrendim. Kursiyer arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu. Onların desteğiyle bu seviyeye geldik" diye konuştu.

'İLK GELDİĞİMDE YADIRGANDIM AMA SONRADAN HERKES ALIŞTI'

Kursta tek erkek kursiyer olarak yer almasının kendisini yıldırmadığını dile getiren Kara, "Emekli olan tüm erkek arkadaşlarımızı el sanatları kurslarına davet ediyorum. Hem vakit geçirirler hem de güzel işler üretmenin zevkini yaşarlar" dedi.

'KURSİYERLERİN ARASINDA TEK ERKEK KURSİYERİMİZ'

Çini kursu usta öğreticisi Songül Aslan ise Ahmet Kara'nın kursun uzun yıllardır devam eden öğrencilerinden biri olduğunu belirterek, "Ahmet Bey'in çok güzel çalışmaları var. Bayan kursiyerlerin arasında tek erkek kursiyerimiz. Ancak bu durum onu yıldırmıyor, aksine büyük bir azimle çalışıyor. Arkadaşlarıyla çok uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

