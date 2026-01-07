Cizre'de Eğitime Önem Vurgusu - Son Dakika
Cizre'de Eğitime Önem Vurgusu

07.01.2026 12:18
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okulları ziyaret ederek eğitimde özverinin önemini anlattı.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okullarda incelemelerde bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

İke, İpekyolu ve Hamidiye ilkokulları, Yafes Ortaokulu ile Kurtuluş İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflar gezen İke, öğrencilerle sohbet etti, okul yönetimiyle bir araya geldi.

İke, yaptığı açıklamada, okullara gerçekleştirdiği ziyaretlerin önemine değindi.

Eğitimin yalnızca müfredattan ibaret olmadığını, aynı zamanda özveri, ilgi ve gönül bağı gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan İke, okulun fiziksel bir mekanın ötesinde öğretmenin bakışıyla şekillenen, geleceği inşa eden bir yapı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

