Cizre\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.P. idaresindeki 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpma sonucu İ.P., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK