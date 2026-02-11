Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik - Son Dakika
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik
11.02.2026 11:34
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ''yüzmek'' istediği bahanesiyle 5 yaşındaki oğlunu denize atarak ölümüne neden olan 30 yaşındaki annenin ilk ifadesi ortaya çıktı. Hakkında ''kasten öldürme'' suçundan işlem başlatılan anne ifadesinde, ''Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım'' dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.G. (30) isimli kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte sahile geldi.

DENİZE ÖNCE ÇOCUĞUNU ATTI SONRA KENDİSİ ATLADI

İddiaya göre anne, elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"YÜZMEK İSTEDİK SONRA ÖLMEK İSTEDİK"

Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika Yaşam Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik - Son Dakika

