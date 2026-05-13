Real Betis’in 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmasının ardından Isco duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli yıldızın gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti.
Real Betis, aldığı sonuçların ardından tam 21 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti. İspanyol ekibinde tarihi başarının ardından büyük sevinç yaşandı.
Karşılaşma sonrası büyük duygu yaşayan Isco’nun gözlerinin dolduğu ve uzun süre gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tecrübeli futbolcunun yaşadığı mutluluk geceye damga vurdu.
Isco’nun duygusal anlarında takım arkadaşlarının yıldız futbolcuya sarılarak destek verdiği görüldü. Betisli taraftarlar da tarihi başarı sonrası büyük coşku yaşadı.
Son Dakika › Spor › 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?