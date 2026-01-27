Çocuklar Emniyet Müdürlüğünde

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Turan Mahallesi'nden gelen çocuklar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edilerek emniyet hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlanan çocuklara, polislik mesleği ve emniyet hizmetleri tanıtıldı. Program kapsamında müdürlük binasını gezen çocuklara, emniyet birimlerinin görev alanları hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında çocuklar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezini ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü gezdi. Birimlerde görevli personel tarafından kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtılırken, polislik mesleğinin önemi ve toplumsal güvenlikteki rolü anlatıldı.

Programın sonunda çocuklara Polisevinde ikramda bulunuldu. Etkinlik boyunca çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, hatıra fotoğrafları ve görüntülerle sona erdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu şehrin çocukları için gece gündüz demeden çalışmaya, halkla iş birliği içerisinde kent, mahalle ve sokakları güvenli tutmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - TEKİRDAĞ