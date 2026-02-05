Çocuklarda Artan Suç Oranı

ZEYNEP YEŞİLDAL - İstanbul'daki adliyelerde 18 yaşını doldurmamış ve suça karışmış çocuklar hakkında düzenlenen iddianamelerde, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlamaların yer alması dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük yaş, büyük suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, İstanbul adliyelerinde yargılanan 18 yaşından küçük sanıklara ilişkin bazı veriler aktarılıyor.

18 yaşını doldurmamış ve suça karışmış çocuklar hakkında düzenlenen iddianamelerde, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlamalar yer alıyor.

Söz konusu davalarda, bazı sanıklar 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında "suça sürüklenen çocuk (SSÇ)" sıfatıyla yargılanıyor.

AA muhabirlerinin soruşturma dosyalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 yaşından küçükler hakkında geçen yıl 2 bin 220 iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamelere göre, toplam 1661 SSÇ'nin 2161 kez suç işlediği, 118'inin ise 132 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yakalandığı tespit edildi.

İddianamelerde, 2025 yılında, 11 SSÇ'nin 27 kez "tasarlayarak öldürme" eylemine, 39 SSÇ'nin 58 kez "kasten öldürmek" eylemine katıldıkları yer aldı.

Geçen yıl, 51 kişinin 63'er defa "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği kaydedildi.

Aynı yıl, 110 SSÇ hakkında 130 defa "mala zarar verme" suçundan iddianame düzenlendiği belirlendi.

İddianamelerde, 482 SSÇ'nin "hırsızlık" suçunu 767 kez, 69 SSÇ'nin "tehdit" suçunu ise 75 kez işlediği bilgisi verildi.

Anadolu Adliyesi

Son dönemde, kamuoyunda geniş yankı uyandıran Mattia Ahmet Minguzzi ile Atlas Çağlayan cinayetlerine ilişkin açılan soruşturma ve davalarla 18 yaşından küçük kişilerin karıştığı ağır suçlara ilişkin yargılamalar adliyelerin en dikkati çeken dosyaları arasında yer alıyor.

Anadolu 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan 502 SSÇ'nin yargılanması devam ediyor.

Bu sanıkların bazıları örgütlü suçlardan, bazıları ise bireysel olarak işledikleri eylemlerden dolayı hakim karşısına çıkıyor.

Dava süreci devam eden 502 şüpheliden 10'u "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olma", 6'sı ise "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanıyor.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" 72, "kasten öldürme" suçundan ise 13 SSÇ'nin davası devam ediyor.

Bireysel olarak ağır cezalık eylemlerden dolayı yargılanan 18 yaşından küçük sanık sayısı ise 388 olarak hesaplandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde ise toplam 386 SSÇ yargılanıyor.

Bunlardan 2'sinin "silahlı terör örgütüne üye olma", 1'inin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 9'unun ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yargılamaları sürüyor.

18 SSÇ "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanıyor

Mahkemede, SSÇ'lerden 18'i "kasten öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle, 80'i ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanıyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 18 yaşından küçük 276 sanık ise diğer suçlardan duruşmaya çıkıyor.