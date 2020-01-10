Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor... - Son Dakika Magazin

Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor...

6 saat önce

Öğrenci oyları ile seçilen ve birçok davetlinin katıldığı tören birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Çok Güzel Hareketler 2 ödüle doymuyor..., System.String[]

Öğrenci oyları ile seçilen ve birçok davetlinin katıldığı tören birbirinden ünlü isimleri ağırladı.


2019 yılının "En Beğenilen Show Programı" ödülünün sahibi "Çok Güzel Hareketler 2" oldu. Ödülü almak üzere geceye BKM oyuncularından Edanur Hancı ve Batuhan Soyaslan katıldı. Bülent Parlak'ın "Çok Güzel Hareketler Bunlar"da oynadığı zamanlardaki anılarından söz etmesiyle renklenen anlarda Batuhan Soyaslan, yıldızlılara bu ödülü onlara layık gördükleri için teşekkür etti.


Ekibin provada olduğu için katılamadığını belirten ikili, ödülü Yılmaz Erdoğan ve tüm ekip adına aldığını belirtti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:38 
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