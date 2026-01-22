Çömez'den YPG/SDG'ye Sert Tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Karşılığını misliyle alacaktır." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin, Genel Kurul Salonu'nda olmamasına rağmen pusula göndererek yoklamaya katılmak istediğini anlattı.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bu tarz olayların cezalandırılması için düzenleme yapmasını istedi.

Bugün kanunun tamamının oylamasının yapılacağını söyleyen Çömez, "Bu oylamada da şimdiye kadar olduğu gibi İYİ Parti Grubu gerekli bütün mücadeleyi, müdahaleyi ve emeklilerimizin, milletimizin hakkını hukukunu savunmak için çabayı ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığı olarak öngörülen 20 bin liraya tepki gösteren Çömez, "Yani açlık sınırının, sefalet sınırının 10 bin lira altının en iyisi olduğunu düşünüyorlar. 'En iyisini yapacağız.' dediler." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulunan Çömez, "Aynı oranda artışı diğer emekli maaşlarına yapacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece iki elimiz yakanızda olacak ve sizinle demokratik platformlarda her şekilde siyasal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösteren Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup alçak, geçtiğimiz günlerde sınırımızı geçtiler. Gönderdeki o kutsal bayrağımızı, hepimizin ortak değerini indirme teşebbüsünde bulundular. Bununla da yetinmediler. Yerine alçak terör örgütü PKK paçavrasını ve onun Suriye'deki sözde liderinin posterini asmaya kalktılar. Türkiye böyle bir ihanete asla ve asla izin vermemeli ve vermeyecektir. Buradan aziz Türk milletimize sesleniyorum, bayrak hepimizin ortak değeridir. Ne istismar edilmesine ne suistimal edilmesine izin veririz ne de ona birinin yan gözle bakmasına müsaade ederiz. İYİ Parti kadrolarının bu konudaki hassasiyeti, samimiyeti, duruşu, vatan sevgisi bellidir. Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Karşılığını misliyle alacaktır."