Çorlu'da kaza: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, seyir halindeki başka bir araca çarpıp su kanalına savrulduğu kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin çevre yolu İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Karadeniz yönetimindeki 57 ACT 688 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen Mehmet Özsoy idaresindeki 34 ZVZ 66 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karadeniz'in kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalına savruldu. Karadeniz kazada yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde sürücü Can Karadeniz'e, ehliyet yetersizliği nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),