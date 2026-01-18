Çorlu'da Kaza Eşiği - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Çorlu'da Kaza Eşiği

Çorlu\'da Kaza Eşiği
18.01.2026 15:46
Çorlu'da kaygan yolda otomobilin kayması kıl payı bir kazayı önledi. Dikkat çağrısı yapıldı.

Tekirdağ Çorlu'da kazanın eşiğinden dönüldüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Virajda kayan bir otomobille karşı şeritten gelen bir otomobilin çarpışması kıl payı atlatıldı.

Sabah erken saatlerde Çorlu - Ergene yolu üzeri Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde, Çorlu istikametine seyreden bir araç virajı geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde kayarak savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil sürücüsü kazayla burun buruna kaldı. Sürücü, kıl payı atlattığı anlara ilişkin, yolun kaygan olduğuna dikkat çekti ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çırak Bayırı ile ilgili sık sık kazaların meydana geldiğine dikkat çekilirken, gerekli tedbirlerin alınması istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Çorlu, Kaza, Son Dakika

3-sayfa Çorlu'da Kaza Eşiği

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:01
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çorlu'da Kaza Eşiği - Son Dakika
