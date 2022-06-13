Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı

13.06.2022 17:30
Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Sunguroğlu Mahallesi'nde dün tartıştığı annesi A.D'yi tüfekle ateş ederek ağır yaralayan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan A.D'nin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Sungurlu ilçesinde dün A.D. ile oğlu H.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.D. tüfekle ateş ederek annesini yaralamıştı. Anne A.D, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. H.D. ise polislerin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla evden çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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