Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Atatürk ile ilgili bir sahne büyük ses getirdi. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin holdingdeki odasına Atatürk portresi koyması ve bu durumun bir çalışan tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilmesi üzerine Kıvılcım'ın verdiği yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Diziyi izlemiyorum ama sırf şu sahne için tebrikler" şeklinde yorumlar yaptı.

11.05.2024 11:44
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Ekranların en çok izlenen yapımlarından bir olan Kızılcık Şerbeti'nden yine çok konuşulacak hamle. Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin dün gece yayınlanan 63. Bölümünde çok tartışılacak bir sahne yer aldı.

ATATÜRK SAHNESİ OLAY OLDU

Her bölümüyle büyük ses getiren dizinin son bölümüne "Atatürk" sahnesi damga vurdu. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin o anlarına beğeni yorum yağdı.

"AKSESUAR DEĞİL O"

Dizideki Kıvılcım karakterinin odasına Atatürk portresi koyması bir çalışan tarafından "aksesuar" olarak nitelendirildi. Kıvılcım karakteri ise "Aksesuar değil o. Her şirkette olması gereken bir portre. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" şeklinde bir yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Büyük ilgiyle takip edilen dizideki bu sahneye "Kıvılcım Arslan diyeceksiniz! Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük savunucularından. Helal olsun sana kadın", "Kıvılcım'dan razıyım ben", "Diziyi izlemiyorum ama sırf şu sahne için tebrikler" gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti\'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null: seriat dinamitleri 0 1 Yanıtla
    Kadir Akova: Şeriattan rahatsız olanlar dinsiz bir sistemi istiyor demektir 0 0
  • Gursel kalen: Bayan gerekli cevabı vermiş kutluyorum. Atamızın düşmanlarını hiç bir bu güne kadar kazanamamıştır bundan sonrada kazanamayacaklar. Dünya lideri olarak enedi yaşacak. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Haber başlığına bak mest etmiş miş 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Suna: Ağzına sağlık kıvılcım abla 0 0 Yanıtla

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