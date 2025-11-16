Çorum'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Çorum'da Otostop Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

16.11.2025 00:08
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otostopla binen araç takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken, Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİLE OTOSTOP ÇEKEREK BİNMİŞ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Yunus Anat'ın, kazada hayatını kaybettiği otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobil, trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

