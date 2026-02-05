Çorum\'da Parçalanmış Ceset Olayı: 4 Gözaltı

Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 6 gündür aranan ve parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Kaya'nın komşusu A.F.K., A.F.K.'nin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden A.F.K.'nin yaşlı adamın cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırarak dereye attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM