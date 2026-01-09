Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

09.01.2026 20:06
Atıl fabrikada 130 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi, fabrika sahibi arama çalışmaları sürüyor.

Çorum'da polis ekipleri tarafından atıl bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda B.Y. isimli şahsa ait olan ve uzun süredir kullanılmayan atıl bir fabrika binasında yasa dışı uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti. Atıl durumdaki fabrikaya düzenlenen operasyonda, binanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu üretilen fabrika binası mühürlendi. Kayıplara karışan fabrika sahibi B.Y.'nin yakalanması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

