Çorum'un İhracatı 5 Milyar Doları Aştı
Ekonomi

Çorum'un İhracatı 5 Milyar Doları Aştı

28.01.2026 20:21
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorum'un ihracatının son 10 yılda 100 milyon dolardan 5 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Çorum'un sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025'te tüm Türkiye'de ihracatını en fazla artıran üç şehirden biri Çorum'dur." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu açılış töreninde yaptığı konuşmada, girişimcilerin öz kaynakları ve dinamizmi sayesinde Çorum'un sanayi şehri haline geldiğini söyledi.

Çorum'dan 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Çorum'un sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025'te tüm Türkiye'de ihracatını en fazla artıran üç şehirden biri Çorum'dur. Son 1 yılda ihracatımızı yaklaşık 1,9 milyar dolar artırdık Çorum'da. Yıllık ihracat artışında Çorum, İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti." diye konuştu.

Türkiye'nin Çorum kaynaklı ihracatının 5,5 milyar dolar olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Çorum'un ihracatı Adana'yı, Konya'yı, memleketim Kayseri'yi de geçti ve bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehir haline geldi. Bunu özellikle çok sık anlatın ki siyaset, iktidar, hükümet Çorum'un değerinin farkına varsın. Çorum'un bir an önce demir yolu bağlantısıyla limanlara ulaşması gerekiyor. Tabii buna bağlı olarak hızlı trene de ihtiyacımız var. Eskişehir'in çehresi değişti hızlı trenle. Ankara'dan günübirlik biniyorlar. Özellikle kadınlar gün yapacağına Eskişehir'i geziyorlar, Eskişehir ekonomisine katkı veriyorlar. İnşallah Çorum da bu şekilde gelişecek."

Hisarcıklıoğlu, iş insanlarına birbirlerini "öteki" görmeden yaklaşmalarını tavsiye ederek, "Ne olur birbirinizi öteki diye görmeyin. Kimseyi etnik kökeni, mezhebi, siyasi görüşü farklı diye öteki diye görmeyin. Yaratan hepimizi farklı yaratmış. Farklı yaratmış ki zenginlik burada. Ne dilinden ne dininden ne etnik kökeninden dolayı ötekileştirme kardeşini kardeşim. Yaşadığımız zor bir coğrafya. Dört bir tarafımızda alev var. Biz birbirimize muhtacız. Birbirinize sımsıkı sarılın." ifadelerini kullandı.

Eksiksiz insanın bulunamayacağının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Önce kendimize bakacağız. Eksiklerimiz, birbirimizle dayanışma içinde olmamızın gerektirdiği bir sonuç. Benim sana ihtiyacım var kardeşim. Yürüyebilmek için, başarabilmek için senin de bana ihtiyacın var. Onun için bırak benim eksiğimi, noksanımı, hatamı, artılarımızı öne çıkartalım. Bunu çıkartırsak hep beraber bu zor devrin kazananları oluruz."

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentin "Anadolu kaplanları" olarak anılan illerden olduğunu vurguladı.

Çorum'un kendi dinamikleriyle sanayileşme sürecini gerçekleştiren ender illerden olduğunu belirten Çalgan, kentin ihracatta her yıl yükselen başarı grafiği sergilediğini ve Türkiye'nin ekonomik gücüne güç kattığını kaydetti.

Sanayicilere ve KOBİ'lere yeni destekler

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da konuşmasında, ekonomi yönetiminin sanayi sektörüne önemli katkılar sağlayacak programlar oluşturduğunu, Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle yakın dönemde yeni destek finansman programlarının açıklanacağını, KOSGEB'in KOBİ'lere önemli katkılar sağlayacağını, Bankalar Birliği'nin de KOBİ'lere yönelik bir destek programı açıklayacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin ihracat bazlı büyümesinin önemli olduğunu ifade eden Arslan, Çorum'un 2025'teki toplam ihracatı ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan 12. ili olduğunu kaydetti.

Orta Vadeli Program'a göre Türkiye'nin 2026'da yüzde 3,8 büyümesinin planlandığını aktaran Arslan, "İşsizlik yüzde 8,4, TÜFE hedefi yüzde 16, cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı -1,3 ve bütçe açığını da yüzde 3,5 hedefliyoruz. Bu programa sadık kalınabileceğini biz banka olarak öngörüyoruz ve üzerimize düşen görevi yapmış olacağız." dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise yapımına 2025'te başlanan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Çorum'un 100 yıllık beklentisi olduğunu belirterek, projenin tamamlanmasıyla kentteki üretim ivmesinin artacağını kaydetti.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Finans, Çorum, Son Dakika

