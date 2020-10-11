CSIRO: "Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor" - Son Dakika

CSIRO: "Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor"

11.10.2020 22:56
CSIRO:

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'un bazı yüzeylerde 28 gün canlı kaldığı ortaya çıktı.

Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'un bazı yüzeylerde 28 gün canlı kaldığı ortaya çıktı.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, bilim adamları virüsü incelemeye ve hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ediyor. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO) tarafından yapılan araştırmada, Covid-19'un bazı yüzeylerde düşünülenden çok daha uzun süre hayatta kalabileceğini gösterdi. CSRIO'nun araştırmasına göre, Covid-19'un "son derece dayanıklı" olduğu ve cep telefonu ekranlarında bulunan cam ve plastik yüzeyler ile kağıt banknotlar ve paslanmaz çelik gibi pürüzsüz yüzeylerde 28 gün boyunca hayatta kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada, oda sıcaklığı 20 derecede tutuldu. Ultraviyole (UV) ışık virüsü öldürdüğü için deneyler karanlık ortamda gerçekleştirildi.

CSIRO CEO'su Dr. Larry Marshall yaptığı açıklamada, "Virüsün yüzeylerde gerçekten ne kadar süre canlı kalacağını tespit etmek, virüsün yayılmasını daha doğru bir şekilde tahmin etmemizi ve önlememize yardımcı oluyor. Bu veriler insanlarımızı korumak için daha iyi bir iş çıkarmamızı sağlıyor" dedi.

Cardiff Üniversitesi eski Direktörü Prof. Ron Eccles ise yaptığı açıklamada, çalışmayı eleştirerek, virüsün 28 gün yaşayabileceğini öne sürmenin "halkta gereksiz korkuya" neden olacağını aktardı. Eccles, "Virüs, öksürük ve hapşırıktaki mukustan ve kirli parmaklardaki yüzeylere yayılıyor. Bu çalışma, virüsü yaymak için bir araç olarak taze insan mukusunu kullanmadı" ifadelerini kullandı. Eccles, "Taze mukus, virüsleri yok etmek için enzimler üreten çok sayıda beyaz hücre ve virüsleri nötralize etmek için antikorlar ve diğer kimyasallar içeriyor. Bu virüsler için düşmanca bir ortamdır. Kanımca bulaşıcı virüsler mukuslu yüzeylerde günler yerine sadece saatlerce kalacaktır" dedi.

Uzmanlar, bu sonuçlar ışığında ellerin yanı sıra dokunmatik ekranların da düzenli olarak yıkanması gerektiğini vurguluyor. Eskiden yapılan araştırmalarda ise, Covid-19'un kağıt paralar ve cam yüzeyler üzerinde 2 ila 3 gün, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde 6 güne kadar hayatta kalabileceği öne sürülmüştü. - KAMBERA

Cep Telefonu, Koronavirüs, Avustralya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CSIRO: 'Covid-19 bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor' - Son Dakika

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