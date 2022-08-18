Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz

18.08.2022 00:20
Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, lüks otellerde spa yaptıran kadınlarla ilgili konuştu. Ünlü, Müslüman kadınların, Müslüman olmayan kadınların yanında göbeği ile diz kapağı arasına örtmesi gerektiğini söyleyerek, "Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır" dedi. Ünlü ayrıca kadınların başka bir kadına dahi olsa göbek ile diz kapağı arasını ellettirmemesi gerektiğini ifade etti.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarda gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca'dan yine çok konuşulacak ifadeler geldi. Haftalık olarak sohbet gerçekleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Müslüman kadınların Müslüman olmayan kadınların yanında örtünmesi" gerektiğini savundu.

"GÖBEĞİ İLE DİZ KAPAĞI ARASINI KAPATMALI"

Otellerdeki spa hizmetlerine dikkat çeken Ünlü, "Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa... İslami otele gidiyor orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek" dedi.

"YANINDA ERKEK VARMIŞ GİBİ OTURACAK"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veyahut da Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi... Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir doktor bakabilir. Doktor avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak."

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz - Son Dakika


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