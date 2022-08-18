Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz

Zaman zaman yaptığı açıklamalarda gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca'dan yine çok konuşulacak ifadeler geldi. Haftalık olarak sohbet gerçekleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Müslüman kadınların Müslüman olmayan kadınların yanında örtünmesi" gerektiğini savundu.

"GÖBEĞİ İLE DİZ KAPAĞI ARASINI KAPATMALI"

Otellerdeki spa hizmetlerine dikkat çeken Ünlü, "Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa... İslami otele gidiyor orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek" dedi.

"YANINDA ERKEK VARMIŞ GİBİ OTURACAK"

Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veyahut da Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi... Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir doktor bakabilir. Doktor avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak."