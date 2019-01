Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta Tarih Yazacak"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019'da tarih yazacağını ve hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacağını söyledi.

"31 MART SEÇİMLERİNİN DEMOKRATİK VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİLMESİ ŞARTTIR"



Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Büyükataman, "Şer ittifakı varsın ülkemizi saran, fırsat kollayan sırtlanlardan medet umsun. Cumhur İttifakı dışarıdaki küresel aktörlerle, içerideki hainlerin iş birliği içerisinde Türkiye'yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksatlarını nötrleştirmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi karıştırmayı, önünü kesmeyi, 2023 hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bütün planların yolumuzdan temizlenmesinde siyasi greyder vazifesi görmüştür. Cumhur İttifakı dostun güven kaynağı, düşmanın korku sebebidir. 31 Mart 2019 cumhuriyetin 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla yerleşip, kurum ve kurallarıyla kökleştirilebilmesi için 31 Mart 2019'un demokratik ve güvenli bir şekilde geçilmesi şarttır. Sandıkta bulamadıkların sokaklarda aramak için el avuşturanlar, FETÖ, PKK'nın dümen suyunda sözde demokrasi ve özgürlük kılıfına bürünüp, kanunsuz eylem ve gösteri hazırlığı içeresinde olanlar yanlış hesabın Türk milletinden döneceğini iyi bilmedirler. 1 Nisan sabahı istikrarsızlık hayali görüp, sarı yelek rüyasına kapılanlar varsa buna pişman olacaklardır. Çünkü Milliyetçi Hareket Türk milletinin can yeleğidir" açıklamasını yaptı.



"31 Mart 2019'da zilletin öne çıkması, hezimetin önümüzü kesmesi açısıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:



"24 Haziran 2018'de milli uyanışı kundaklayamayan, milli dirilişe engel olamayan iç ve dış odaklar 31 Mart 2019'da da aynısına mahkum olacaklardır. Türk milletinin karnı bu tarz oyunlara toktur. Türk milleti tarihi boyunca bu kışkırtmalardan çok çekmiş, çok bedeller ödemiştir. Bugün benzer oyunları tezgahlamaya çalışan eski senaristler karşılarında bambaşka bir millet bulacağını bilmemektedirler. Kim Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü kesmek istiyorsa onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Türkiye'nin istikrara kavuşup, demokratik ölçülerde normalleşme sürecine girmesi kadar Cumhur İttifakı'nın yaşaması hususunda kararımız, karar, sözümüz senettir. Güçlük devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar yeni sistemin ana omurgasıdır."



"CUMHUR İTTİFAKI, 31 MART SEÇİMLERİNDE TARİH YAZACAKTIR"



31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Büyükataman, "31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlenmeyecektir. Hepsinden mühimi Türkiye'nin bekası, tarihi ve milli çıkarları, cumhurun fikir ve gaye ortaklığıyla teyit ve tekamül ettirilecektir. Bu Türkiye'miz için ertelenemez bir sorumluluktur. Bu sebeple AK Parti ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nın devamında milletimiz adına fayda görüyoruz. Fikir aşamasında fiili ve hukuki uygulama safhasına kadar içinde eşit ve erdemli şekilde yer aldığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazasız, belasız, güvenle devamını önemli ve öncelikli görev biliyoruz. Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rehavetimizi gözlemleyen dış mihraklara unutamayacakları bir dersin, altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde hangi partinin ne kadar belediye kazanacağından çok, Türkiye'nin hak ve çıkarlarının geleceği belirleyici olacaktır. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019'da da tarih yazacak, hain senaryoları bir kez daha yırtıp atacaktır" şeklinde konuştu



