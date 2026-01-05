Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de, ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de, ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.