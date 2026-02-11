Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
11.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı şekilde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, Milletvekili, Şanlıurfa, DEM Parti, Politika, İmralı, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika

Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.