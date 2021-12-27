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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR

27.12.2021 11:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl Ödüllerini dillerine dolamalarının sebebi işte budur. Bu ödüllerle bu zorbaların konforları bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, Üstat yılmadı, korkmadı, korkutulamadı, hakimler karşısında artık senden bıktık dercesine yoluna devam ediyordu. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir şeklinde konuştu.

FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR

Erdoğan, Necip Fazıl Ödüllerinin özelliğine dikkat çekerek, Klan dayanışmasını ve ideolojik vesayet zincirlerini parçalamasıdır. Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl Ödüllerini dillerine dolamalarının sebebi işte budur. Bu ödüllerle bu zorbaların konforları bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece AKM inşaatında sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır ifadelerini kullandı.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülünü Mustafa Aydoğan, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülünü Mukadder Gemici, Necip Fazıl Fikir- Araştırma Ödülünü Prof. Dr. Tahsin Görgün, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü Safiye Gölbaşı ile Kadir Daniş, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Hashim Cabrera ve Necip Fazıl Saygı Ödülünü Prof. Dr. Süleyman Uludağ kazandı. Uludağ ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR

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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, cumhurbaşkanı, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR - Son Dakika
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