Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor. - ANKARA