Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yapılan Tramvay Hattını Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yapılan Tramvay Hattını Açtı

23 dakika önce

- Tramvaydan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Parkı Durağı'na gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tramvayı kullanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı tramvayın Sakarya Bulvarı durağına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsle ayrılması ANTALYA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yapılan Tramvay Hattını Açtı, System.String[]
- Tramvaydan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Parkı Durağı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tramvayı kullanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı tramvayın Sakarya Bulvarı durağına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsle ayrılması ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı. Erdoğan, tramvayı Şehitler Parkı Durağın'dan Sakarya Bulvarı durağına kadar kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA

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