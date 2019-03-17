Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yapılan Tramvay Hattını Açtı
23 dakika önce
- Tramvaydan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Parkı Durağı'na gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tramvayı kullanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı tramvayın Sakarya Bulvarı durağına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsle ayrılması ANTALYA...
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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