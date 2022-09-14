Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu, Trabzon, Bayburt ve Giresun'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelenen proje kapsamında, 8 ilçede 2 bin 50 konutun planlandığı Ordu'da e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat Bankası şubelerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Doldurdukları evrakları banka görevlilerine vermek için sıra bekleyenlerden Selma Ömür, AA muhabirine, proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Daha önce hiç evim olmamıştı. Şu anda kirada oturuyorum. Şansım varsa inşallah bir evim olacak." dedi.

Sinan Tandoğan da böyle bir fırsat sunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirerek "Başvurumuzu yapıp bekleyeceğiz. İnşallah bize de nasip olur." diye konuştu.

Trabzon

Trabzon'da da proje için müracaat evraklarını hazırlayanlar, Halk ve Ziraat Bankası şubelerine başvurularını yapmaya başladı.

İl genelinde 9 ilçede 2 bin 230 konutun planlandığı Trabzon'da, evraklarını banka görevlilerine teslim etmek üzere banka önünde sıra bekleyenlerden Umut Aksu, projeden memnun olduklarını belirterek "İnşallah hayırlısıyla çıkar. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel bir fırsatı değerlendireceğiz inşallah." dedi.

Orhan Altıntaş ise başvuru sonucunu beklediğini aktararak "Konuta yazıldık, inşallah çıkar. Bekliyoruz, ümidimiz var. İnşallah ev sahibi oluruz. Kiralar şu anda 3-4 bin lira." ifadesini kullandı.

Bayburt

Sosyal konut projesi kapsamında Bayburt'ta da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

252 konutun yapımının planlandığı kentte e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk Bankası şubesinde yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapanlardan Abuzer Yazıcıoğlu, bu projenin ev sahibi olmayanlar için önemli şans olduğunu söyledi.

Giresun

Giresun'da proje kapsamında merkezde 1091, Görele'de 96, Bulancak'ta 200, Alucra'da 63 olmak üzere toplam 1450 konut inşa edilecek.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkezdeki Halk ve Ziraat Bankası şubelerine gelmeye başladı. E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için bankalarda yoğunluk oluşturdu.