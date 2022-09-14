Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

14.09.2022 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu, Trabzon, Bayburt ve Giresun'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu, Trabzon, Bayburt ve Giresun'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelenen proje kapsamında, 8 ilçede 2 bin 50 konutun planlandığı Ordu'da e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat Bankası şubelerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Doldurdukları evrakları banka görevlilerine vermek için sıra bekleyenlerden Selma Ömür, AA muhabirine, proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Daha önce hiç evim olmamıştı. Şu anda kirada oturuyorum. Şansım varsa inşallah bir evim olacak." dedi.

Sinan Tandoğan da böyle bir fırsat sunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirerek "Başvurumuzu yapıp bekleyeceğiz. İnşallah bize de nasip olur." diye konuştu.

Trabzon

Trabzon'da da proje için müracaat evraklarını hazırlayanlar, Halk ve Ziraat Bankası şubelerine başvurularını yapmaya başladı.

İl genelinde 9 ilçede 2 bin 230 konutun planlandığı Trabzon'da, evraklarını banka görevlilerine teslim etmek üzere banka önünde sıra bekleyenlerden Umut Aksu, projeden memnun olduklarını belirterek "İnşallah hayırlısıyla çıkar. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel bir fırsatı değerlendireceğiz inşallah." dedi.

Orhan Altıntaş ise başvuru sonucunu beklediğini aktararak "Konuta yazıldık, inşallah çıkar. Bekliyoruz, ümidimiz var. İnşallah ev sahibi oluruz. Kiralar şu anda 3-4 bin lira." ifadesini kullandı.

Bayburt

Sosyal konut projesi kapsamında Bayburt'ta da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

252 konutun yapımının planlandığı kentte e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk Bankası şubesinde yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapanlardan Abuzer Yazıcıoğlu, bu projenin ev sahibi olmayanlar için önemli şans olduğunu söyledi.

Giresun

Giresun'da proje kapsamında merkezde 1091, Görele'de 96, Bulancak'ta 200, Alucra'da 63 olmak üzere toplam 1450 konut inşa edilecek.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkezdeki Halk ve Ziraat Bankası şubelerine gelmeye başladı. E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için bankalarda yoğunluk oluşturdu.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde konuştu: (3)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, Giresun, Trabzon, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!
17:27 Dursun Özbek: Le Figaro, "Tuchel'in görevine son verilmesini bile gölgede bırakan transferler" diye bahsetti
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:52:09. #1.12#
SON DAKİKA: Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement