Cumhuriyet Üniversitesinde "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak "Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Maden Tetkik Arama 1. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların alanında uzman temsilcileri bir araya gelerek enerjinin teorik görünümünü ve alandaki pratikleri bilimsel bir tartışma ortamında ele aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Türkiye'nin hem tarihte hem de bugün bulunduğu konum itibarıyla enerji savaşlarının ortasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların, özellikle enerji kaynaklarının tam geçiş noktasındayız. Ortadoğu ülkelerinde petrol, Orta Asya tarafında doğalgaz, kuzeyimizde Rusya'daki kaynaklar… Geçmişten bu yana baktığımızda da birçok savaşın temelinde enerjinin yattığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Doğu Akdeniz'de, TANAP doğalgaz hattına baktığımız zaman Türkiye'nin bu konuda ciddi adımlar attığını, önemli enerji politikaları geliştirdiğini görmekteyiz. Bundan birkaç ay önce Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi hepimizi çok sevindirdi."

Rüzgar, güneş veya farklı enerji kaynaklarının önemini vurgulayan Yekbaş, "Dünyamızın geleceği açısından enerji kullanımının temiz enerjiye doğru yönelmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şengönül ise 1970'li yıllarda yaşanan enerji krizinden sonra dünyanın siyasi ve ekonomik olarak dönüşüm geçirdiğini, enerjinin dünyanın önemli sorunlarından biri haline geldiğini anlattı.

Çalıştayda 6 oturum gerçekleştirildi, 18 katılımcı "Enerji Politikaları: Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Güvenlik", "Türkiye'nin Enerji Politikalarına Piyasa Gözünden Bakmak", "Altenatif Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik", "Nükleer, Elektrik ve Sivas İçin Enerji Fırsatları" konularında katılımcıları bilgilendirdi.