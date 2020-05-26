D-100'DE NEFES KESEN KOVALAMACA... KİLOMETRELERCE KAÇAN ARAÇ BÖYLE YAKALANDI+- - Son Dakika

Kovalamaca anları ve aracın yakalanması güvenlik kamelarına yansıdı.

Alper KORKMAZ İSTANBUL, (DHA) FATİH Haliç yakınlarında sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ara sokaklarda polis otosuna çarptı, lastiği patladı, jant üzerinde kilometrelerce kaçtı. Sürücü ile araçtaki 2 kişi, polisin nefes kesen kovalamacası sonrası D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde yakalandı. Koavalamaca anları ve aracın yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Haliç yakınlarında bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis ekiplerinden kaçtı. İçinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil Bahçelievler'de ara sokaklarda kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı. Hasar alan ve ardından lastiği patlayan otomobil, D-100 karayoluna çıkarak kaçışını sürdürdü. Güngören, Bahçelievler, Bakırköy emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi otomobili kovalayarak, otomobilin kaçabileceği olası kaçış noktalarını kapattı. Lastiği tamamen parçalanan ve sol ön jantı üzerinde kilometrelerce kaçan otomobil, nefes kesen bir kovalamaca sonucu Bahçelievler D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde durduruldu. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle bir süre trafik yan yolda durdu. Durdurulan otomobil ile kazaya karışan polis otosu da çekiciye yüklenerek götürüldü.

KOVALAMACA VE YAKALAM ANLARI KAMERADA

Kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kovalamacanın ardından yolu kesen polis ekiplerinin aracı durması da görüntülere yansıdı.