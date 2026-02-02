Damadı Tarafından Vurulan Ahmet Kalkancı Toprağa Verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ahmet Kalkancı(68) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayda bacağından yaralanıp tedavi edildikten sonra taburcu edilen oğlu Halil Can Kalkancı, babasının cenaze namazını tekerlekli sandalyeye oturtularak kıldı. Kalkancı'nın cenazesi Boşnak Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığında toprağa verildi. - BURSA
