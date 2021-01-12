Dan Petrescu: "Amacımız maçlar kazanarak kulübü üst sıralara çıkarmak"

Hes Kablo Kayserispor'da yeni Teknik Direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Dan Petrescu, "3 yıldır şampiyonluk yaşayan bir hoca olarak düşme hattında olan bir takım geldiğim için zor olduğunu biliyorum. Fakat bu görevi layıkıyla başardığım zaman şampiyonluk gibi mutlu olacağım bir iş başaracağım" dedi.

Samet Aybaba'nın ardından göreve getirilen Rumen Teknik Adam Dan Petrescu için Kulüp Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Bazen iyi kadro kursanız da, eksikleriniz de olsa teknik direktör konusunda şanssızlıklar yaşanıyor. Geçen sene yaşanan değişikliği aslında bu yıl yaşamak istememiştim. Hatta ilk hoca gönderen kulüp olmayı da hiç istememiştim. Maalesef bizde de bu sene şanssızlıklar oldu. İlk önce istenilen futbolu göremedik, daha sonra sonra istediğimiz puanları alamadık ve değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Çok şükür kötü gidişata şimdilik tamamen 'dur' diyemesek de aldığımız son iki galibiyetle hem moralimiz yerine geldi, hem yönetim olarak ne yapabileceğimizi görmüş olduk. Aksi durumda çok daha geri dönülmez yollara girecektik. Biz hedefleri olan bir takımız. Geçen sene bu ligden düşme travmasını çok yaşadık, bu sene yaşamak istemedik. Bu nedenle hoca seçerken bu sefer çok dikkatli davrandık. Petrescu gibi hedefleri olan bir hocayla anlaşma yoluna gittik. Hocamıza karar verirken zor durumda olan takımları dipten alıp yukarılara taşıyan, bir değil birkaç kulüpte bu konuda başarı göstermiş olması ayrıca kariyeri boyunca 1,81 puan ortalaması olması tercihimizde ilk sıraya taşımıştır. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum, bizimle birlikte böyle bir riski aldığı için" ifadelerini kullandı.

Dan Petrescu: "Risk almayı seviyorum"

Risk almayı sevdiğini ve başarılı olmak için elinden geleni yapacağını aktaran Teknik Direktör Dan Petrescu, "Başkanımızın da dediği gibi zor bir görev için buraya geldik. Risk altındayız. En çok risk altında olan benim ama ben riski seviyorum. Riski sevmeyenler başarılı olamaz. 3 yıldır şampiyonluk yaşayan bir hoca olarak düşme hattında olan bir takım geldiğim için zor olduğunu biliyorum. Fakat bu görevi layıkıyla başardığım zaman şampiyonluk gibi mutlu olacağım bir iş başaracağım. Çalıştığım hiçbir takımda vaatlerde bulunmadım. Ama benim en büyük vaadim 7/24 takımım için çalışmak ve bu çalışmanın sonunda da başarılı yerlere gelip sözünü vermek. birçok ülkede görev yaptım, şimdi Türkiye'deyim. Türkiye liginin zor bir lig olduğunu biliyorum, başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Şuan Kayserispor için en önemlisi puan kazanmak. Bizim de amacımız bu, maçlar kazanarak üst sıralara çıkarmak. Son 2 maçta takım ruhunun olduğunu gördüm. Gaziantepspor maçında da aynı ruhu sahaya yansıtacaklarından eminim. Bu maçtan sonra duruma göre bakıp kadroyu güçlendirebiliriz. Bu sene ligde kalıp seneye düşme hattında olan bir takım değil de çok daha çok daha farklı hedefleri olan bir takım olma yolunda adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

Törene katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yeni teknik adama başarılar diledi. Konuşmaların ardından Petrescu kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan 1,5+ 1 yıllık sözleşmeye imza attı. - KAYSERİ