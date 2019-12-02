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DAP'tan "Tarımsal Sulama Projesi"ne destek

6 saat önce

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, hazırladıkları "Tarımsal Sulama Projesi"ne 1 Milyon 750 bin lira destek sağladığını söyledi.

DAP'tan

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, hazırladıkları "Tarımsal Sulama Projesi"ne 1 Milyon 750 bin lira destek sağladığını söyledi.

Gürsoy, yaptığı açıklamada, sağlanan destek sayesinde ilçenin sulama suyu problemini çözeceklerini söyledi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca söz konusu projeye 1 Milyon 750 bin lira finansman desteği verildiğini belirten Gürsoy, "2020 yılında bu projemizi hayata geçirip başta Lal Çayı olmak üzere Sapantaşı ve diğer mahallelerimizin sulama problemlerini gidermeye çalışacağız." dedi.

Gürsoy, desteklerinden dolayı AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'e teşekkür etti.

Necati Gürsoy, Değerli Taş, Adilcevaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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