Son Dakika Haberleri: Dargeçitli Gençlerden Polise Sürpriz Kutlama

Dargeçitli Gençlerden Polise Sürpriz Kutlama

56 dakika önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde halı sahada "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, gençler tarafından meşale ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde halı sahada "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, gençler tarafından meşale ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

Dargeçitli gençler, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

155 İhbar Hattı'na bir grup gencin halı sahada kavga ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine siren çalarak gelen ekipler, gençler tarafından yakılan meşaleler ve çalınan "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

"En büyük polis bizim polis" tezahüratında bulunan gençler, polislerin gününü kutladı.

Gençler daha sonra polislere tatlı, kurabiye ve içecek ikram ederek hatıra fotoğrafı çekti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:10 Kaynak: AA
Dargeçit, Mardin, kavga, Polis, Güncel
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