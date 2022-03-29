Datça'da denize akan suyun kötü koku yaydığı iddiası incelenecek - Son Dakika

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Muğla'nın Datça ilçesinde yağmur suyu giderinden taşan suyun kötü koku yaydığı şikayeti üzerine inceleme başlatılacağı bildirildi.

İskele Mahallesi Kumluk Plajı'nda yaşayanlar bölgedeki denize ulaşan yağmur suyu kanalından kötü koku yayıldığını ve çevre kirliliği yaşandığını ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi.

Akan pis suyun yanında ilkokul ve çocuk parkı olduğunu belirten bölge sakinlerinden İsmail Deniz, "Çocuklarımız için çok tehlikeli. Bu pis suda oyun oynuyorlar. Deniz kenarları yosunlaşmış durumda. Turizm bölgesi ilçemize bu görüntü yakışmıyor." dedi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MUSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gelen şikayetler üzerine bölgede inceleme başlatılarak, kirli olduğu ileri sürülen sudan numune alınacağı kaydedildi.