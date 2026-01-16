Datça'da Ticari Araç Eczaneye Girdi - Son Dakika
Datça'da Ticari Araç Eczaneye Girdi

16.01.2026 20:34
Hafif ticari araç, park ederken fren yerine gaza basarak eczaneye çarptı. Camlar kırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, eczaneye girdi.

İskele Mahallesi'nde B.K'nin park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı 48 R 6233 plakalı hafif ticari araç, bir eczanenin vitrinine çarptı.

Eczanenin camları kırılırken, içeride bulunan çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.

Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Datça'da Ticari Araç Eczaneye Girdi
