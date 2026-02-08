Davutoğlu Mevlit Programına Katıldı

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Sultanahmet Camii'nde Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, eşi Sayın Sare Davutoğlu Hanımefendi, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve İstanbul İl Başkanımız, öğle namazının ardından Sultanahmet Camii'nde Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katılmıştır. Merhum Ahmet Minguzzi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadesine yer verildi.